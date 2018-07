Softbank negocia fatia da Sprint Nextel por US$12,8 bi--fonte

Uma porta-voz da Softbank afirmou que a companhia não tinha comentários, enquanto representantes da Sprint não estavam imediatamente disponíveis.

A Sprint Nextel, avaliada em 15,12 bilhões de dólares de acordo com o fechamento da quarta-feira, é a terceira maior operadora dos Estados Unidos, contabilizando mais de 56 milhões de usuários ao final de junho.

A Softbank, com valor de cerca de 40 bilhões de dólares, anunciou no início do mês que compraria a rival menor eAcess em um acordo de 1,84 bilhão de dólares, no momento em que avança na briga por participação de mercado contra a rival KDDI.

(Por Mari Saito, Taro Fuse e James Topham)