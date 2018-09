Software gratuito ajuda a adubar pasto

Uma nova ferramenta desenvolvida pela Embrapa Pecuária Sudeste, de São Carlos (SP), promete ajudar os pecuaristas que investem em sistemas intensivos. É um software que fornece as recomendações para adubação e correção (calagem) para áreas de pastagens.

O programa levou dois anos para ficar pronto e foi lançado no fim do ano passado. "Não havia um programa de recomendação de adubação organizado dessa maneira e tão acessível", diz o pesquisador de Fertilidade do Solo da Embrapa, Alberto Bernardi. Ele desenvolveu o software com a pesquisadora Patricia Perondi Anchão Oliveira, de Forragicultura, e com os analistas Roselito Silva e Robson Santiago.

O programa Adubapasto está disponível no site da Embrapa Pecuária Sudeste (www.cppse.embrapa.br, link Serviços) e pode ser acessado por qualquer pessoa. O primeiro passo é cadastrar a propriedade e depois informar dados básicos, como número de animais e variedades de capins utilizados.

O programa solicita também dados técnicos, que interferem na aplicação de fertilizantes. "É preciso que o usuário tenha conhecimento de informática e saiba agronomia, pois alguns itens referem-se a lotação animal, perdas de pastejo, a quantidade de forragem produzida no verão e no inverno, entre outros critérios. A lotação animal, por exemplo, influencia na adubação fosfatada e com potássio", explica Bernardi.

Bem guardados. Os dados informados pelo usuário ficam armazenados e podem ser consultados a qualquer momento. "O produtor é obrigado a se organizar, com a vantagem de ter disponível um histórico da área e poder acompanhar sua evolução", diz. Outro benefício indireto é que o software trabalha basicamente com dados obtidos na análise de solo, o que também estimula o pecuarista a mandar amostras de solo para o laboratório.

"A análise de solo é, certamente, a ferramenta de melhor custo-benefício que existe. Por um preço acessível, tem-se muitas informações úteis e confiáveis", diz o pesquisador Bernardi. Uma análise de solo completa, de micro e macronutrientes, custa cerca de R$ 30 e os produtores costumam mandar amostras para o laboratório uma vez por ano.

Com base nas informações reunidas, o sistema cruza os dados e fornece a recomendação de adubação e calagem. Quem tiver dúvidas sobre o programa pode enviar um e-mail para adubapasto@cppse.embrapa.br.

PASSO A PASSO

1. Acesse o site da Embrapa, em www.cppse.embrapa.br

2. Acesse o link "Serviços" à esquerda da página

3. Acesse o link "Adubapasto"

4. Cadastre-se no link "Adubapasto 1.0"

5. Preencha os dados requisitados, conforme as instruções