Sogra de vítima alemã nega versão de ex-detento

O ex-presidiário de 26 anos se apresentou na noite de ontem à polícia e afirmou ter sido alvo de uma tentativa de suborno para assumir participação na morte da turista alemã. O viúvo e o sogro da jovem - Pablo e Ferdinando Tonelli - cumprem prisão temporária e são suspeitos de envolvimento no crime.

De acordo com o ex-presidiário, ele receberia R$ 20 mil e um passaporte de Freire para reforçar a versão da família de que eles teriam sido alvo de assalto por dois motoqueiros armados - e um deles havia sequestrado Jennifer, cujo corpo foi depois encontrado sem vida, alvejado por tiros.

Delma negou a acusação e disse ter conhecido o rapaz no escritório do seu advogado Célio Avelino, onde o ex-presidiário esteve na tarde de ontem. O ex-detento teria procurado o advogado e deu entrevista à TV Globo, assumindo ter participado do crime. Logo depois, no entanto, procurou a polícia para revelar a farsa e dizer que teria recebido orientação do advogado sobre como proceder.

A decretação de prisão temporária de Delma está sendo aguardada para hoje. Avelino disse que continua na causa, por entender que a cliente não tem envolvimento com a tentativa de farsa.