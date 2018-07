Sogra é acusada de 'escravizar' três noras na Grã-Bretanha

Uma paquistanesa de 62 anos está sendo julgada na Grã-Bretanha por ter mantido suas três noras em regime de escravidão por mais de uma década.

As três mulheres, cujos casamentos haviam sido arranjados, acusam Naseebah Bibi de as forçar a trabalhar durante todo o dia, de as impedir de sair de casa e ainda de ameaçar ou usar força física contra elas.

Uma delas conseguiu escapar e contar seu drama a um vizinho, que então chamou a polícia.

"Bibi estava claramente explorando essas mulheres", disse Philip Boyd, promotor do caso, na terça-feira, primeiro dia do julgamento, na cidade de Preston. "Elas eram tratadas como crianças, como escravas e até como cachorros, em um regime de ameaças e uso da força."

Bibi, mãe de cinco filhos, nega as acusações.

Trabalho

Todas as mulheres vieram do Paquistão em casamentos arranjados com os filhos de Bibi.

Uma delas apenas descobriu que o marido já tinha outra mulher e filhos quando chegou ao país, em 2001. Ela passou 18 meses na casa da família de Bibi, em Blackburn, sendo forçada a cuidar de todas as tarefas domésticas e sem poder sair.

Por fim, em 2003, foi levada de volta ao Paquistão e abandonada.

Mas foi a primeira nora de Bibi, Nagina, quem passou mais tempo vivendo o mesmo drama. Ela se casou em 1993 e logo foi morar na mesma casa que a sogra e o resto da família.

"Assim que chegou a este país, ela foi forçada a passar o dia costurando em uma máquina industrial, sem receber nada pelo seu trabalho", disse Boyd.

A situação só acabou em 2006, quando um dos filhos de Nagina disse a professoras da creche que sua avó batia em sua mãe, provocando a intervenção de assistentes sociais.

Mesmo assim, o sofrimento continuou para a terceira nora, Nisbah, que em 2007 conseguiu fugir para a casa de um vizinho, que então alertou a polícia.