Soja atinge preço recorde em Paranaguá

A saca de 60 kg, transferida para armazéns do porto de Paranaguá, no litoral do Paraná, chegou a 81 reais, alta de 2,53 por cento em relação à última sexta-feira, quando foi cotada em 79 reais.

O aumento no Brasil segue a tendência dos mercados internacionais, onde a oleaginosa também registra recordes de alta em função da estiagem que prejudica o desenvolvimento das lavouras no Meio-Oeste dos Estados Unidos.

Segundo o Cepea, centro de pesquisa da Universidade de São Paulo que realiza o levantamento de preços, os produtores brasileiros que têm produto para vender se retraem, o que reforça a firmeza do mercado.

(Por Gustavo Bonato)