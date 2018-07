Soja cai com menos exportação nos EUA Os preços futuros da soja terminaram a quinta-feira com perdas na Bolsa de Chicago. O contrato com vencimento em maio, o mais movimentado, caiu 2,87%, para US$ 9,3050 por bushel. O mercado recebeu uma série de influências negativas. A exportação de soja dos Estados Unidos diminuiu 15% em relação à semana anterior, há temores sobre a demanda na China e expectativa de safra recorde na América do Sul. A queda dos preços se fortaleceu quando investidores venderam com base em indicadores técnicos.