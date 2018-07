Soja se recupera na CBOT após atingir mínima de seis semanas Os futuros da soja nos EUA chegaram a subir quase um por cento nesta segunda-feira com compras de oportunidade elevando preços após eles terem atingido uma mínima de seis semanas na sessão anterior com expectativas de uma safra abundante na América do Sul e de uma demanda fraca.