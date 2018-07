Soja sobe com sinais de menor oferta nos EUA Os preços futuros da soja fecharam ontem com ganhos na Bolsa de Chicago, com alguns sinais de menor oferta e maior demanda. O contrato mais negociado, com vencimento em maio, subiu 1,11% e fechou a US$ 9,58 por bushel. O governo americano reduziu sua projeção para os estoques finais da safra 2009/10, o que estimulou a valorização. Compras baseadas em indicadores técnicos sustentaram os ganhos. Além disso, a expectativa do mercado é de que a China continue buscando soja nos Estados Unidos.