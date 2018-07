Soja tem queda com clima bom nos EUA Os preços internacionais da soja voltaram a cair ontem na Bolsa de Chicago. Posição mais negociada, o contrato para entrega em novembro encerrou o pregão cotado a US$ 9,1350/bushel, com queda de 2,92%. Segundo analistas, o mercado continua a descontar o "prêmio de risco" embutido nas cotações à medida que a safra americana segue para a colheita com clima favorável e sem ameaça iminente de geada. O fraco desempenho de outras commodities e a alta do dólar também influenciaram o preço da soja.