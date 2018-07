Sol anima turistas que lotam praias da Baixada Santista Um domingo de sol, como há muito tempo não se via, animou os turistas que vieram passar o carnaval na Baixada Santista. As praias ficaram lotadas nas primeiras horas deste domingo, quando a temperatura atingiu 30 graus, e assim permaneceram até as 15 horas. Em poucos minutos, as areias pareciam desertos, porque ninguém quis arriscar a permanência nas praias com a presença dos temidos raios e trovões. Em toda a orla, a Defesa Civil do Estado afixou faixas alertando os turistas sobre os riscos de permanecer na praia nessas ocasiões.