Sol aparece ao longo do dia e chove forte à tarde em SP

A capital paulista amanheceu com o céu nublado e temperaturas variando entre os 21ºC nesta quarta-feira, 11, mas o sol aparece ainda pela manhã entre muitas nuvens, elevando as temperaturas. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), no período da tarde, o calor provoca pancadas de chuva que poderão ser fortes, trazendo novos alagamentos à capital e Grande São Paulo. A temperatura máxima será de 32ºC. Essas pancadas de chuva poderão se estender até a noite, devido à aproximação de uma frente fria, que vai manter as condições de tempo instável, com chuvas ao longo desta quinta-feira, 12. Há potencial para chuva forte, principalmente à tarde e contudo novos transtornos.