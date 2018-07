Sol aparece e deve predominar até domingo em SP De acordo com boletim meteorológico divulgado hoje pela Defesa Civil Estadual, nos próximos dias, o tempo voltará a se estabilizar e o sol vai predominar durante a maior parte do dia no Estado de São Paulo. As manhãs se iniciarão com temperaturas baixas e formação de nevoeiros em alguns pontos do Estado, especialmente nas regiões serranas. Chuvas intensas só deverão ocorrer novamente no Estado na próxima semana, com a aproximação de outra frente fria. Hoje, porém, a frente fria afastou-se de São Paulo e o sol voltou a predominar na maior parte das regiões paulistas, apenas com maior variação de nuvens na faixa litorânea. As temperaturas foram baixas na madrugada, mas devem se elevar no decorrer do dia. Amanhã, a madrugada terá a sensação de frio e acontecerão novas formações de nevoeiros. No decorrer do dia, haverá o predomínio do sol, favorece a elevação das temperaturas. No sábado, o tempo será estável, com o surgimento do sol na maior parte das regiões paulistas. As temperaturas entram em rápida elevação desde as primeiras horas do dia. À tarde, estão previstas temperaturas máximas em torno dos 29ºC no interior do Estado. No domingo, a manhã terá novas formações de nevoeiro nas primeiras horas do dia. Em seguida, o sol deverá imperar e as temperaturas terão rápida elevação durante a tarde.