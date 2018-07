Sol aparece e temperatura chegará aos 20ºC em SP

Amanhã, a quantidade de nuvens diminui e os ventos que sopram do mar deixam uma sensação de frio ao longo do dia. As temperaturas oscilam entre 11ºC e 21ºC. Na quinta-feira, as condições meteorológicas não mudam muito. De manhã pode haver formação de nevoeiros. Já durante a tarde e a noite, o céu fica com pouca nebulosidade. As temperaturas ficam entre mínimas de 10ºC e máximas de 22ºC.

Hoje, no restante do País, o dia será de muitas nuvens e períodos com chuva no centro-leste da Bahia. Entre o Sergipe e o nordeste baiano o tempo estará instável com aberturas de sol e pancadas de chuva passageiras. Entre o oeste e norte do Amazonas e em Roraima ocorrerão fortes pancadas de chuva de forma localizada.

Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), no centro-norte do Pará e no Amapá as pancadas de chuva ocorrerão de forma ainda mais pontual e entre a Ilha do Marajó, nordeste do Pará e noroeste do Maranhão as chances para pancadas de chuva aumentarão a partir da tarde, em alguns pontos desta área poderá chover forte.

Entre o litoral nordeste de Santa Catarina e leste do Paraná haverá possibilidade de chuva a partir da noite. O sol predominará no oeste e centro-sul do Rio Grande do Sul, no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, grande parte de Minas Gerais e do Mato Grosso. O dia estará ventoso no litoral gaúcho e litoral sul catarinense.