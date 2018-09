Sol aparece e temperatura sobe ao longo do dia em SP

A manhã desta quinta-feira, 15, na cidade de São Paulo começou com muitas nuvens e neblina, o que atrapalhou as operações dos aeroportos de Congonhas, Campo de Marte e Guarulhos, segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Ao longo do dia, a previsão é a de que haverá predomínio de sol, com pouca variação de nuvens. O tempo esquenta um pouco e a temperatura, que amanheceu por volta dos 19ºC, pode chegar a 25ºC à tarde, de acordo com o CGE. A temperatura deve permanecer amena no período da noite, que terá céu claro e máxima de 15ºC.