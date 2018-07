Sol aparece em boa parte do país nesta quarta

As áreas de instabilidades provocarão pancadas de chuvas isoladas em alguns locais do centro-sul do Rio Grande do Sul. Na região de fronteira com o Uruguai, não se descarta a possibilidade de queda de granizo. O tempo também ficará instável no litoral do Nordeste, com condição de chuva a qualquer hora do período.

No sul da Bahia, Espírito Santo e na faixa norte da região Norte do País, ocorrerão pancadas de chuva principalmente à tarde. O dia será de sol e poucas nuvens nas demais áreas do Brasil. No início do dia haverá condições para formação de nevoeiro no sul de Minas e de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e no nordeste do Rio Grande do Sul. As informações são do CPTEC.