Sol aparece em boa parte do País neste domingo

O sol aparecerá no norte e parte do leste da Região Nordeste, norte do Pará, grande parte de São Paulo, exceto no litoral onde ainda haverá chance de chuva fraca, no sul do Mato Grosso do Sul e Região Sul do país, exceto no leste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná onde haverá nuvens e chuva rápida e isolada.

Entre o sul de Minas Gerais e o Rio de Janeiro haverá possibilidade de pancada de chuva rápida. Temperatura em elevação no centro-sul do país. A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) ainda influenciará entre o sul do Amazonas, Acre, norte das Regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, onde deverá ocorrer a chuva mais significativa.