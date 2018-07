Sol aparece em grande parte do país nesta quarta

O dia terá muitas nuvens e períodos de chuva que poderão ter períodos de leve a moderada, entre o norte e litoral leste do Rio Grande do Norte e também entre o Recôncavo Baiano e o leste do Espírito Santo.

O tempo fica instável com aberturas de sol e chuva passageira do leste da Paraíba até o litoral nordeste da Bahia e nas demais áreas do Espírito Santo. Sol, variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas entre o oeste do Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, centro-norte do Pará, do Maranhão, norte do Piauí e do Ceará.

O céu estará nublado entre o leste de Minas até o interior de Pernambuco. As temperaturas não terão mudanças significativas. As informações são do CPTEC.