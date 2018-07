Sol aparece em SP e temperatura deve atingir 29ºC

Uma nova frente fria avança pela Região Sul do Brasil e deve chegar à São Paulo amanhã. O sistema irá provocar aumento de nebulosidade, chuvas fracas, mudança na direção dos ventos e declínio das temperaturas. Amanhã, a máxima não passa dos 20ºC e a chuva pode começar no período da manhã. Além disso, os índices de umidade relativa voltam a se elevar, favorecendo a dispersão dos poluentes sobre a capital e região da Grande São Paulo.

A frente fria avançará pelo interior do País e deixará o tempo nublado com fortes pancadas de chuva entre o norte do Rio Grande do Sul e o oeste de Mato Grosso do Sul. No leste da Região Sul, o dia ficará nublado com chuva a qualquer momento.

No litoral da Bahia o tempo ficará instável com sol entre nuvens e chuva a qualquer hora. Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), na faixa norte do País haverá nebulosidade variável e pancadas de chuva isoladas. No interior do Nordeste o sol aparecerá entre nebulosidade variável. No oeste do Rio Grande do Sul haverá chuva pela manhã, melhorando ao longo do dia. Nas demais áreas do Brasil o sol predominará. A umidade relativa do ar estará baixa em grande parte do interior do País.