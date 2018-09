Sol aparece, mas há previsão de chuva à tarde em SP

No Rio Grande do Sul, uma frente fria chega ao Estado e vai provocar chuva hoje. No norte gaúcho, em Santa Catarina e no Paraná haverá pancadas de chuva no período da tarde, segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec).

No litoral sul paulista e litoral paranaense e de Santa Catarina, o céu terá muitas nuvens e podem ocorrer chuva em pontos isolados. O dia fica nublado no Espírito Santo, no Rio de Janeiro e no leste de Minas Gerais.

Já no leste de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, o sol aparece entre nebulosidade variável. Nas demais áreas do País, o dia será de sol entre variação de nuvens e pancadas de chuva isolada e localmente forte.