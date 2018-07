Sol brilha forte e máxima chega a 25ºC em SP

De acordo como Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), amanhã o dia começará com nevoeiros em alguns bairros da capital e da Grande São Paulo. O sol aparecerá no decorrer da manhã, mas no final do dia a passagem de uma frente fria pelo oceano aumenta a quantidade de nuvens na região metropolitana. Não há expectativa de chuva e as temperaturas oscilam entre 13ºC e 25ºC.

O dia também será de sol em grande parte do País, segundo informou o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Na faixa norte do Brasil haverá nebulosidade variável e pancadas de chuva isoladas.

O avanço de uma nova frente fria deixará o dia com muitas nuvens e chuva no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina e no sul do Paraná haverá sol com variação de nuvens e pancadas de chuva a partir da tarde.

O dia seguirá com chuva no sudeste da Bahia e, na faixa leste do Nordeste, haverá uma possibilidade de chuva. No sudeste da Bahia e nordeste de Minas Gerais o dia terá chuva isolada. No leste do Espírito Santo o dia ficará instável, com poucas aberturas de sol e chuva. No interior nordestino haverá sol e variação de nuvens.