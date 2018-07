Sol deve aparecer, mas tempo seguirá frio em São Paulo

As madrugadas devem ser geladas com termômetros registrando cerca de 9ºC, enquanto no decorrer do dia o sol eleva as temperaturas com máximas que podem chegar aos 23ºC. Amanhã, o tempo não muda muito. O sol deverá aparecer entre poucas nuvens com temperaturas variando entre mínimas de 10ºC e máximas de 21ºC.

No restante do País, haverá tempo nublado e chuva na faixa norte da Região Norte e em parte do Maranhão. de acordo com previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Na faixa norte do Nordeste e do sul do Pará e em Santa Catarina o sol aparece entre variação de nuvens. O dia fica nublado no centro-norte do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas do Brasil o dia será sol. A temperatura ficará baixa no Sul do país. Nas demais áreas, a temperatura fica estável.