Sol deve elevar temperaturas ao longo do dia em SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou nesta sexta-feira, 13, que ao longo do dia, em praticamente todas as regiões paulistas, o sol deve elevar as temperaturas. No decorrer da tarde, contudo, retornam as pancadas de chuva nas proximidades da divisa com o Paraná. Durante a madrugada, conforme o boletim, houve formação de nevoeiros, que prejudicaram a visibilidade dos motoristas e provocaram o uso de instrumentos na aviação. No sábado, o tempo deve ficar instável no Estado, com muita variação de nuvens e chuvas isoladas na maior parte das regiões paulistas. No domingo, o tempo deve melhorar a partir do interior, restando ainda nebulosidade e chuvas na faixa litorânea e regiões na divisa com Minas Gerais. As temperaturas entrarão em declínio com a chegada de uma massa de ar frio. A madrugada de segunda-feira deverá ser gelada nas regiões paulistas devido à massa de ar polar. No decorrer do dia, porém, o sol predominará, favorecendo a elevação gradativa das temperaturas.