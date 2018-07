Sol deve predominar e elevar temperatura na Grande SP O dia de hoje começou com muita nebulosidade na região metropolitana de São Paulo devido aos ventos frios que sopram do oceano, deixando as temperaturas mais baixas durante a manhã. Segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), boa parte desta nebulosidade deve se dissipar ainda durante a manhã e o sol volta a aparecer, favorecendo a elevação da temperatura, que deve atingir a máxima de 21ºC no período da tarde.