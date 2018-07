Sol deve predominar hoje em grande parte do País O sol vai predominar na Região Sul e em grande parte do Sudeste hoje. No centro do País, a massa de ar seco e quente deixará o dia com sol e umidade relativa do ar baixa, de acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). A temperatura mínima estará baixa em parte do Sudeste, com chance de geada no sul e no sudeste de Minas Gerias e na Serra da Mantiqueira.