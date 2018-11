Sol deve reaparecer pela tarde em São Paulo

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), não há previsão de chuvas significativas para hoje e para os próximos dias, mas pode garoar no início da noite. As temperaturas permanecem baixas durante as madrugadas. A partir de domingo as temperaturas voltam a ficar acima dos 25ºC.

Na Região Sul do País, o dia começou com nevoeiro, mas no decorrer do dia, o sol também irá predominar. Apenas no leste entre o Paraná e Santa Catarina haverá maior nebulosidade e poderá chover de forma isolada no sudeste catarinense.

O dia será nublado com chuva a qualquer hora no leste que vai do Recôncavo Baiano até o Rio Grande do Norte e, em alguns pontos dessa área, poderá ocorrer acumulados significativos. Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), áreas de instabilidade provocarão pancadas de chuva nas demais áreas do Nordeste e no Norte do Brasil. Nas outras áreas do País haverá sol entre variação de nuvens.