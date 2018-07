Sol e calor deixam praias lotadas no Guarujá-SP O sol forte e o calor intenso fizeram hoje a festa dos turistas que apostaram que daria praia no período entre o Natal e o ano-novo e lotaram as praias do Guarujá, na Baixada Santista (SP), em plena segunda-feira. Moradora de São José do Rio Preto, no noroeste do Estado, a enfermeira Nilma Guimarães, de 40 anos, aproveitou o intervalo entre os dois feriados para pegar um bronzeado. "Viemos dia 26 e vamos embora dia 30 para fugir do trânsito. Tem congestionamento demais", disse, comemorando a chegada do sol justamente na folga. "Está muito bom. Deu praia ontem, viemos hoje e amanhã também viremos", disse Nilma, que aproveitava a praia o Guaiúba com a família. Pela primeira vez na cidade, o autônomo Daniel Azevedo, de 37 anos, de Araraquara, na região central do Estado, afirma que pegou frio e chuva na capital paulista, onde passou o Natal, mas teve sorte ao chegar à praia, com a mulher e a filha, ontem. "Eu mandei um e-mail para São Pedro e ele respondeu: ''Pode ir que na hora h vai estar beleza, com sol e calor''", brincou. Hospedada numa pousada, a família pretende ficar no município até sexta-feira. Diretamente da Penha, na zona leste da capital, para a Praia do Guaiúba, um grupo de cerca de 30 pessoas da mesma família lotou outra pousada no Guarujá. "Esse é o segundo ano que a gente vem para cá. Viemos no ano passado e gostamos muito", afirma a professora Regiane Ladeia, de 40 anos, que chegou ao Guarujá no sábado, onde ficará uma semana. "No ano passado, ainda tivemos o transtorno de ter ocorrido um acidente na Piaçagüera bem na hora que estávamos chegando e demoramos quatro horas, mas esse ano foi tudo tranqüilo e fizemos a viagem em uma hora e 20 minutos", diz Regiane, que, com o marido e os filhos, considera a família prevenida. "Ano passado, nós vimos algumas pessoas queimadas por águas-vivas e os bichinhos de perto, mas, da minha família, ninguém se machucou. Estamos prevenidos, olha só, com protetor e debaixo do guarda-sol para nos proteger do sol do meio dia." Em Santos (SP), o grupo de amigas de Barueri, na Grande São Paulo, também aproveitou folga entre o Natal e o réveillon para curtir a praia. "Chegamos sexta e vamos embora na terça, antes da muvuca vir e para não pegar trânsito", disse a funcionária pública Flávia Teodoreli, de 27 anos. Hospedada na casa de amigos no Gonzaga, Flávia diz que é a primeira vez que visita a cidade. "Vou mais para o litoral norte. Achei a praia daqui suja, mas é o pessoal que é sem educação, não leva sacolinha e joga a sujeira na areia."