Sol e calor predominam na Grande São Paulo

Os termômetros registraram na madrugada de desta quinta-feira, 22, em torno de 12ºC na Grande São Paulo, 13ºC em Ribeirão Preto e 16ºC na Baixada Santista, segundo boletim meteorológico divulgado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo. No momento, porém, o sol já predomina em todo o Estado e favorece a rápida elevação das temperaturas. Ainda de acordo com a Defesa Civil, esta quinta-feira, 22, deve ser mais um dia com sol e temperaturas elevadas para a época do ano na maior parte das regiões paulistas. A Defesa Civil alerta, no entanto, para os baixos índices da umidade relativa do ar. No período da tarde, eles devem atingir níveis críticos, abaixo de 30%, principalmente no oeste e norte do Estado. Essas condições favorecem a ocorrência de queimadas e dificultam a dispersão de poluentes, o que prejudica a qualidade do ar especialmente nos grandes centros urbanos, como a capital paulista.