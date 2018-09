Sol e tempo seco predominam em boa parte do País

O dia permanecerá com chuvas isoladas no litoral sul da Bahia. No setor nordeste da Região Nordeste vai haver pancadas de chuva. Áreas de instabilidade vão provocar aumento de nebulosidade e pancadas de chuva no centro-sul do Rio Grande do Sul. Vai chover também no norte do Amazonas, em Roraima, Amapá, norte do Pará, do Maranhão, do Piauí, do Ceará e no Rio Grande do Norte. O dia estará ventoso no litoral dos Estados gaúcho e catarinense.