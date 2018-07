Sol e tempo seco predominam hoje em boa parte do País O sol vai predominar hoje nas Regiões Centro-Oeste, Sul, Sudeste, em Rondônia, no Acre, em grande parte do Tocantins, sul do Amazonas, do Pará, do Maranhão e do Piauí. Nessas áreas, a umidade relativa do ar poderá atingir níveis inferiores a 30%, principalmente em Goiás, no Distrito Federal, em Mato Grosso do Sul, norte e oeste de São Paulo e sul de Mato Grosso. Por causa da baixa umidade do ar e da falta de chuva, o risco de queimadas aumentará.