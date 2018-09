Sol em SP afasta nebulosidade e diminui risco de chuva A nebulosidade que cobria a capital paulista se dissipa hoje favorecendo o aumento das temperaturas e diminuindo o risco de chuva. Amanhã, o tempo permanece parcialmente nublado, favorecendo a elevação da temperatura, que chega a 24ºC, mas ocorrem chuvas leves no final do dia, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Já a partir de quarta-feira, 27, e até a sexta, 29, não há previsão de chuvas para São Paulo, de acordo com o CGE.