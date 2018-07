Sol ilumina olhos de máscara de pedra maia

Membros da comunidade indígena de Kanki, no sudeste do México, cultuam uma máscara de pedra maia de pedra cujos olhos são iluminados pelo sol no começo de maio.

Segundo investigações arqueológicas e astrológicas, o fenômeno do sol iluminando os olhos da máscara foi calculado pelos maias para marcar o que eles consideravam ser o início do ciclo agrícola do ano.

A figura representa o Deus do Sol na cultura maia e o culto pede para que as colheitas sejam fartas.

Todo ano, nos primeiros dias de maio, os olhos ficam iluminados logo após as seis da manhã por cerca de 15 minutos.

A máscara foi descoberta pelo arqueólogo mexicano Florentino Garcia em 1985. Mas foi apenas no ano 2000 que ele percebeu o efeito do sol. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.