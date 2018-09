Sol pode aparecer em Santa Catarina nesta quarta

O sol pode aparecer fraco nesta quinta, 27, na Grande Florianópolis e no litoral de Santa Catarina, segundo previsão do Centro de Informações de Recursos Ambientais e Hidrometeorologia (Ciram) do Estado. No decorrer do dia, há condição de aberturas de sol e o calor deve formar nuvens de trovoadas que provocam pancadas de chuva em curto espaço de tempo, principalmente na tarde. Veja também: Temporão anuncia R$ 100 milhões para medida de socorro BRs-376 e 101 são parcialmente liberadas População pode consumir água de piscinas Cerca de 80 mil imóveis continuam sem luz Chuva deve continuar até sexta-feira Banco do Brasil anuncia ajuda a clientes de Santa Catarina Força Nacional de Segurança segue nesta tarde para SC Defesa Civil abre conta para doações Tragédia em Santa Catarina Veja galeria de fotos dos estragos em SC Número de vítimas deve subir Para governador, será preciso muito recurso Morador de Blumenau relata a situação Os totais de chuva nas próximas 24 horas podem chegar a 30 mm em algumas localidades. O solo muito encharcado pode sofrer novos deslizamentos nas áreas já afetadas. A partir de amanhã ocorrem períodos mais prolongados de sol. Segundo o Ciram, o nível dos rios da bacia do Itajaí-Açu estão diminuindo gradativamente.