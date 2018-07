Sol predomina e temperatura máxima atinge 30ºC em SP

Por volta das 5 horas, os aeroportos de Congonhas, na zona sul, e de Cumbica, em Guarulhos, registram em seus termômetros 17ºC e 14ºC, respectivamente. Nos mesmos aeroportos, os índices de umidade relativa do ar estão acima dos 90%. Entretanto, os radares, até o momento, não registram chuva no Estado de São Paulo.

Nos próximos dias, o ar seco ganha força sobre a capital e a Grande São Paulo, e não há previsão de chuvas. A condição de tempo seco e estável favorece a concentração dos poluentes próximo à superfície, e por conta da estiagem, eleva o risco de incêndios e queimadas em toda a região metropolitana. O sol predomina, as temperaturas sobem, e as máximas ficam próximas dos 30ºC. A umidade relativa do ar diminui, principalmente nas horas mais quentes do dia, e os menores índices oscilam entre 20% e 30%.