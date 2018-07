Sol predomina hoje em grande parte do País O sol vai predominar hoje em grande parte do País, principalmente no centro-sul, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). No Rio Grande do Sul, boa parte de Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e região Nordeste, o dia será de tempo aberto e muito sol. Haverá condição para pancadas de chuva na faixa leste que vai de Santa Catarina ao Rio de Janeiro. No Estado fluminense, as pancadas ocorrerão no período da tarde.