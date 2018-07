Sol predomina hoje em grande parte do País

Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), as condições são favoráveis para formação de nevoeiro no centro-oeste de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, sul de Minas Gerais e região serrana do Rio de Janeiro.

No norte do Espírito Santo e no sul da Bahia, o tempo ficará instável e com chuva isolada. No Norte do País, no Maranhão e no sul do Piauí, o dia será de sol com nebulosidade variável e com fortes pancadas de chuva devido a áreas de instabilidade. Nas demais regiões do Nordeste, o dia será de sol com poucas nuvens.

São Paulo

Devido aos ventos úmidos que sopram do oceano, trazendo chuviscos isolados, o dia começou com muita nebulosidade em São Paulo. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), ao longo do dia o tempo melhora um pouco e o sol aparece entre nuvens. Entretanto, a sensação de frio persiste na capital paulista, e as temperaturas máximas não devem superar os 21ºC. Não há previsão de chuva forte.

No fim de semana, o sol volta a predominar com temperaturas baixas nas madrugadas e em gradativa elevação no decorrer do dia. O sábado ainda deve ter mais variação de nuvens, mas sem previsão de chuva. Os termômetros devem oscilar entre mínimas de 12ºC e máximas chegando aos 25ºC.