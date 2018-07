Sol predomina hoje em São Paulo

A umidade relativa do ar entra em declínio, mas não deve atingir níveis críticos. Entre o final da tarde e o início da noite a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, porém as chuvas ocorrem de forma rápida e isolada na Capital paulista.

Nos próximos dias, o tempo não muda muito e segue com sol e variação de nuvens na capital paulista. As temperaturas variam entre mínimas de 15ºC e máximas que podem superar os 29ºC.

A propagação de áreas de instabilidade em conjunto com a chegada da brisa marítima favorece a ocorrência de chuvas na forma de pancadas isoladas entre o final da tarde e o início da noite. Podem ocorrer pontos de maior intensidade com descargas elétricas e rajadas de vento, principalmente na quinta-feira.