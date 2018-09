Sol predomina na capital paulista até sábado

Nesta quinta-feira, 29, a manhã começou com variação de nebulosidade e temperaturas agradáveis na Capital. O sol deve dissipar rapidamente a nebulosidade e elevar gradativamente as temperaturas, que devem chegar aos 30ºC.

De acordo com o CGE, o mês de setembro termina com predomínio de sol e temperaturas em ligeira elevação. Durante as tardes faz calor e a umidade relativa do ar entra em ligeiro declínio, com valores próximos aos 30%.

Não há expectativa de chuva e a estiagem prolongada favorece a concentração dos poluentes, bem como a formação e propagação das queimadas. As temperaturas oscilam entre mínima de 12ºC na quinta-feira e a máxima de 33ºC no sábado.

Já no domingo, a chegada de uma frente fria durante a madrugada muda o tempo em São Paulo. Há a possibilidade de pancadas de chuva a partir das primeiras horas do dia. As temperaturas diminuem um pouco, chegando aos 27ºC. O tempo na segunda-feira fica nublado e as máximas devem atingir os 23ºC.