Sol predomina nesta quinta-feira e chove no Nordeste

As pancadas de chuvas devem ocorrer no Acre, noroeste do Pará, Roraima, litoral do Maranhão, Piauí e no Amazonas, onde há chance de ser localmente forte principalmente do centro ao noroeste do estado.

Do litoral do Rio Grande do Norte até o norte de Alagoas, o período será nublado com chuvas a qualquer hora com possibilidade de acumulados de significativos de precipitação, e no interior da área mencionada chuvas isoladas.

Entre o sul do Piauí, Ceará, Sergipe e centro norte da Bahia, o dia será nublado com chance de chuva. No Recôncavo Baiano muitas nuvens e chuva periódica. Entre o litoral sul da Bahia e do Rio nebulosidade variável com pequena chance de chuva.

Na faixa nordeste-sudeste de Minas o dia ficará nublado. Entre o Rio Grande do Sul, faixa centro-sul do Mato Grosso do Sul e grande parte de São Paulo parcialmente nublado. No centro-sul do Brasil haverá predomínio de sol. As informações são do CPTEC.