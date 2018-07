Sol volta a aparecer e máxima pode atingir 23ºC em SP

Na madrugada, as temperaturas estiveram estáveis. Às 5h30, no Aeroporto de Congonhas, na zona sul, os termômetros marcavam 14ºC. Os ventos estiveram calmos, mas, devido à rajadas de vento localizadas, a sensação térmica diminui chegando a 12ºC em algumas áreas das zonas sul e norte da capital paulista. Amanhã, o tempo ficará ensolarado e com céu aberto. Não há previsão de chuva.

Hoje, o dia também será se sol entre poucas nuvens em grande parte do País. A umidade relativa do ar estará baixa em Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Acre, Rondônia, sul do Pará, Amazonas, oeste de Minas Gerais, Bahia e no sertão nordestino.

Segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), haverá pancadas de chuva na faixa entre o norte do Amazonas e norte do Rio Grande do Norte. No litoral entre o Paraná e o sul do Rio de Janeiro haverá possibilidade de chuva pela manhã. Na faixa leste entre o Rio e o sul da Bahia haverá muitas nuvens e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. No Recôncavo Baiano o dia terá aumento da nebulosidade e pancadas de chuva.