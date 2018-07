Sol volta a elevar temperatura em São Paulo

Hoje, áreas de instabilidade deixarão o céu nublado e com pancadas de chuva localmente fortes na Região Sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul e no sudeste de Santa Catarina. No litoral nordestino, entre Alagoas e Paraíba o dia também será de chuva. Entre o interior da Paraíba e o norte do Maranhão o dia será nublado com pancadas de chuva localmente forte. O dia terá pancadas de chuva isolada no norte da Região Norte.

De acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), no sul do Paraná, norte de Santa Catarina e entre o sul do Ceará e leste de Minas Gerais o dia ficará nublado. Na faixa entre o leste de Pernambuco e o extremo nordeste da Bahia o dia ficará encoberto com chuva isolada. Nas demais áreas do País o dia será de predomínio de sol com umidade relativa do ar baixa à tarde, principalmente sobre o Centro-Oeste e oeste do Sudeste.