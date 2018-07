Solange Couto passa bem e será transferida para São Paulo

A atriz Solange Couto se recupera bem da isquemia cerebral transitória e será transferida ainda nesta terça-feira, 2, para o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, segundo a assessoria de imprensa da artista. Solange passará por uma série de exames na cidade. De acordo com a assessoria, Solange "está falante" e "tudo não passou de um grande susto". No domingo à noite, Solange foi internada no hospital Samaritano, em Porangatu, Goiás e depois no hospital especializado em neurologia Santa Mônica, em Goiânia, com dificuldades de locomoção e fala. A atriz faz parte do elenco da novela das 19h da TV Globo, Três Irmãs. Na trama, ela interpreta Janaína, uma bonita ex-passista de escola de samba, de 40 anos, dona de uma pousada e apaixonada pelo pescador Jacaré, vivido por Ailton Graça. Solange, que foi uma das famosas 'mulatas do Sargentelli' nos anos 70, o que facilitou sua carreira na televisão, ficou mais conhecida como Dona Jura, personagem da novela O Clone, considerado um de seus maiores sucessos na TV. Dona Jura era dona de um bar e em uma das cenas recebeu a visita do sambista e produtor cultural Oswaldo Sargentelli, que emocionado com o encontro se sentiu mal, foi levado dos estúdios do Projac para um hospital e morreu de enfarte no dia seguinte, em 13 de abril de 2002. Solange Couto participou de várias novelas da Globo, como América, Da Cor do Pecado, Começar de Novo, Kubanacan, na minissérie Chiquinha Gonzaga, entre outras. Na vida real, protagonizou recentemente uma típica cena de novela. Depois de ser barrada várias vezes na porta giratória de um agência da Nossa Caixa no Rio, a atriz perguntou ao guarda o que mais faltava ela tirar para poder entrar no banco e quando ele respondeu - a roupa -, ela não teve dúvidas, tirou a bermuda e ficou de calcinha ali mesmo. Matéria ampliada às 11h28