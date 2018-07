Solange Couto passará por novos exames, diz hospital

A atriz Solange Couto permanecia internada nesta quinta-feira, 4, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no qual deu entrada na tarde de terça-feira, com diagnóstico inicial de isquemia cerebral transitória (falta temporária de irrigação do tecido cerebral). Veja também: Atriz Solange Couto é transferida para hospital de São Paulo Segundo a assessoria do hospital, ela fará novos exames para acompanhamento da evolução de seu quadro clínico que, até o momento, apresenta-se satisfatório. Os exames preliminares apresentaram resultado normal. Não há previsão de alta, segundo o hospital. No domingo à noite, Solange foi internada no hospital Samaritano, em Porangatu, Goiás e depois no hospital especializado em neurologia Santa Mônica, em Goiânia, com dificuldades de locomoção e fala. A atriz estava em Goiás para participar de um festival de teatro. Na novela das sete da Globo, Três Irmãs, Solange interpreta Janaína, uma bonita ex-passista de escola de samba, de 40 anos, dona de uma pousada e apaixonada pelo pescador Jacaré, vivido por Ailton Graça.