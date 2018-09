Solapamento faz CET interditar rua em São Paulo

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) teve de interditar ontem a Rua do Bosque, na Barra Funda, zona oeste da capital paulista, em razão do surgimento de um solapamento de 3 metros de diâmetro por cerca de 1,5 metro de profundidade. A Rua do Bosque passa sob o Viaduto Orlando Murgel. O motorista terá de subir o viaduto, acessar a Alameda Eduardo Prado à direita, depois entrar na Rua Conselheiro Nébias à esquerda, pegar à esquerda novamente na Rua Ribeiro da Silva, virar à esquerda mais uma vez para entrar Avenida Rio Branco e seguir pela Rio Branco sentido bairro até sair enfim novamente no Viaduto Orlando Murgel.