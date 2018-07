Solar da Marquesa e Casa da Imagem reabrem em SP

A Casa da Imagem, o Solar da Marquesa e o Beco do Pinto fazem parte da região urbana mais antiga da cidade de São Paulo. Localizados próximos ao Páteo do Colégio, esses locais passaram por um amplo processo de restauro por cerca de três anos, sob a coordenação do Departamento do Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura.

O Solar da Marquesa recebe a exposição "A Marquesa de Santos: uma mulher, um tempo, um lugar", com curadoria da professora Heloísa Barbuy, enquanto a Casa da Imagem inaugura "Guilherme Gaensly, o fotógrafo Cosmopolita", com curadoria do professor Rubens Fernandes Junior. Também foi lançado na ocasião o livro "Guilherme Gaensly", coedição da Secretaria Municipal de Cultura e da editora Cosac Naify.