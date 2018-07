Solazyme Bunge terá R$246 mi do BNDES para óleos renováveis A Solazyme Bunge Óleos Renováveis terá financiamento de 246 milhões de reais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o projeto de transformação de açúcares em óleos renováveis no Brasil, informou a companhia neste terça-feira.