Soldado americano morre em aparente ataque de militar afegão

KABUL, Afeganistão - Um soldado norte-americano foi morto e outro ficou ferido, neste sábado, 3, em um ataque aparentemente cometido por um militar afegão, em Kabul, capital do país asiático, informou a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em comunicado.

"Segundo os elementos preliminares, o agressor era membro das forças afegãs de defesa e seguridade", afirma a nota de uma missão de apoio da Otan. De acordo com o texto, o agressor foi morto por "outros militares afegãos".

O oficial ferido foi levado para a base militar de uma cidade próxima e está em estado "estável".

Cerca de 14.000 militares americanos estão trabalhando no Afeganistão. Desde o começo da guerra, em 2001, mais de 2.000 oficiais dos Estados Unidos morreram na região. / AFP