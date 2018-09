Soldado americano pede asilo na Alemanha

Um soldado do Exército americano tornou-se o primeiro na história a pedir asilo político na Alemanha. Ele alega oposição à Guerra no Iraque. Advogados representando o soldado, cujo nome ainda não foi revelado, fizeram um pedido formal de asilo ao governo alemão. O pedido tem como base a oposição do soldado à guerra e também busca amparo nas leis internacionais. Segundo os advogados, é o primeiro caso desse tipo na Alemanha. O soldado deve participar de uma entrevista coletiva para a imprensa em Frankfurt nesta quinta-feira. Segundo a correspondente da BBC em Berlim, Tristana Moore, o americano, de 31 anos, serviu na Guerra do Iraque entre setembro de 2004 e abril de 2005. Ele foi enviado a Bagdá para trabalhar como mecânico junto ao batalhão 601 de Apoio Aéreo. Depois de completar sua missão, ele retornou à base americana em Katterbach, no sul da Alemanha. No ano passado, com retorno previsto para o Iraque, o soldado fugiu do Exército. Ele argumenta, ao pedir asilo, que a Guerra no Iraque é ilegal. Em uma declaração, o advogado do soldado disse que seu cliente estava preocupado com o número crescente de vítimas civis da guerra e não queria lutar em uma guerra em que não acreditava. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.