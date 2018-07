Soldado brasileiro morre em acidente no Haiti

Segundo informações da unidade, Diego Mendes dos Santos fazia a segurança de um veículo que deixava a base do Brabatt 2 quando se desequilibrou e caiu, batendo a cabeça no chão. Socorrido no Hospital Militar da Organização das Nações Unidas (ONU), ele não resistiu aos ferimentos e morreu em decorrência de traumatismo cranioencefálico.

Diego Santos tinha 22 anos e estava desde setembro de 2011 no Haiti, onde permaneceria até abril. O soldado integrava a tropa do 8º Batalhão de Polícia do Exército (BPE), localizado na capital paulista.

Na nota, o Ministério da Defesa informou ainda que o corpo permanece em Porto Príncipe e só retornará ao Brasil depois de ser embalsamado em Santo Domingo, na República Dominicana. Existe a possibilidade também de que o corpo seja submetido a necropsia na capital dominicana, o que retardaria em cerca de um mês o envio ao Brasil.

De acordo com o Brabatt 2, um inquérito policial militar foi aberto para apurar as circunstâncias do acidente. O processo costuma durar 40 dias. A ONU deve adotar procedimento similar.

O contingente militar brasileiro no Haiti reúne cerca de 2.200 homens. Os efetivos se dividem entre os batalhões Brabatt 1 e 2, uma companhia de engenharia (Braengcoy), um grupamento de fuzileiros navais e um pelotão da Aeronáutica. As informações são da Agência Brasil.