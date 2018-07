Soldado da cavalaria é morto a tiros na zona leste de SP Um soldado, identificado como Vaner Dias, do Regimento Nove de Julho, da Cavalaria, subordinado ao Comando de Policiamento de Choque, foi morto, com pelo menos quatro tiros, por volta das 20h30 desta quarta-feira, no interior da academia Highlander, no Jardim Vila Formosa, zona leste da capital paulista.