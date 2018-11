Soldado da FAB é preso por suspeita de estupros no RS

O soldado foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), logo após uma nova tentativa de estupro. "Estávamos nos preparando para fazer uma campana quando recebemos uma ligação informando sobre a prisão dele por moradores e posteriormente pela PM", afirmou a delegada.

De acordo com a delegada, uma das vítimas relatou durante depoimento que havia mordido a mão esquerda do soldado. "Quando o soldado foi preso, ele estava com uma marca de mordida na mão esquerda, o que reforçou o reconhecimento feito pela vítima", explica.

O soldado, que está preso na Base Aérea de Santa Maria, atacava sempre em um ponto de ônibus. Ele esperava as vítimas descerem do coletivo e as atacava com uma faca. A polícia continua ouvindo testemunhas e aguarda os laudos das confirmações dos estupros.